Российский ПТРК «Гермес» не оставил шанса комплексам Израиля и США

Москва, 13 октября. Новейший российский противотанковый комплекс «Гермес» не оставил шанса системам Израиля и США, считают эксперты вьетнамского информационного издания Soha. Авторы материала подробно рассказали о характеристиках ракетной системы, а также сравнили ее с зарубежными аналогами.

Эксперты Soha рассказали, как российский ПТРК «Гермес» не оставил шанса системам Израиля и США. Они, в первую очередь, обратили внимание на боевой потенциал российского «Гермеса», заметив, что многофункциональный комплекс превосходит по характеристикам любое противотанковое оружие, находящееся на вооружении США и Израиля. На фоне разработки отечественных инженеров американский Javelin и израильский Spike кажутся устаревшими установками, неспособными уничтожать военные объекты противника на большом расстоянии, сообщает «ПолитРоссия».

Противотанковый комплекс «Гермес», находящийся на вооружении войск российской армии, представляет собой специальную модульную установку, которая может устанавливаться на базе грузовых военных автомобилей. Ракетная установка также имеет авиационный вариант, который крепится на подвесы штурмовиков Су-39 и вертолетов Ка-52 и Ми-28.

Комплекс способен уничтожать военную технику и различные объекты противника на расстоянии от 20 до 100 километров. Благодаря специальной пусковой установке оператор может производить атаку сразу нескольких целей одновременно. Ракеты «Гермеса» обладают огромной поражающей силой, не оставляя никаких шансов противнику.

«Одной из важнейших особенностей этой модификации является ее способность вести огонь на больших расстояниях. Эти комплексы эффективны для противодействия системам ПВО ближнего радиуса действия, представляющих серьезную угрозу для вертолетов», – пишут журналисты вьетнамского издания.

Эксперты Soha обратили внимание, что российский «Гермес» в несколько раз превосходит по характеристикам существующие аналоги ПТРК. Израильский ракетный комплекс Spike-NLOS, разработанный еще в конце 1980-х годов, попросту не могут составить конкуренцию российскому вооружению. Ракеты «Гермеса» намного точнее и эффективнее при уничтожении тяжелой техники противника. Важную роль играет и дальность полета снаряда – радиус поражения израильской установки составляет всего около 25 километров, а ПТРК армии РФ бьет на расстоянии до 100 километров.

ПТРК Javelin, принятый на вооружение США еще в 1996 году, способен уничтожать вражеские цели лишь в радиусе трех километров. Кроме того, американская система обладает целым комплексом различных проблем.

«Применение Гермеса в бою станет не просто испытанием конкурентной и высокоэффективной ракеты, но и демонстрацией противотанкового комплекса перед потенциальными заказчиками, в том числе Индией, Китаем, Венесуэлой и другими», – резюмируют эксперты Soha.

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