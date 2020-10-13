Поруганные черепахи Дании. Роман Носиков о русском пранке и европейской лжи

Итак, Европа полна решимости ввести санкции против России за «отравление» Алексея Навального. Доказательства нашей вины железобетонные: «Сам Навальный так сказал». Не будет же «борец с коррупцией, отважно противостоящий Кремлю», лгать европейцам.

Глядя на эту пафосную уверенность европейских коллег — журналистов и публицистов — в своей картине мира, я почувствовал желание испытать, каково это. Как это — быть европейским журналистом и иметь веру в «отравление Навального», «хакерские атаки Кремля» и «русский след», причем не с горчичное зерно, а с гору, так что можно и санкции вводить, и сланцевый газ из США закупать?

И я решил попробовать. А тут как раз подвернулся интересный случай. Датские парламентарии устроили онлайн-конференцию с «президентшей» Белоруссии Светланой Тихановской, в итоге оказавшейся пранкером из команды Вована и Лексуса.

«Президентша» долго уговаривала парламентариев заблокировать «Северный поток — 2», а потом выразила беспокойство по поводу того, что некоторые датские граждане насилуют черепах, а также надругались над бобром и убили его. После чего парламентарии объявили это русской дезинформацией.

В этот самый момент я понял, что вся история идеальна, чтобы попробовать себя в роли настоящего европейского журналиста, умеющего верить во что угодно. Итак, как рассказал бы историю о пранке истинный репортер из Старого Света?

«На этой неделе датские парламентарии были удостоены встречи с президентом Белоруссии госпожой Тихановской. Госпожа президент, известная своей борьбой за права животных, указала датским депутатам на недопустимость вступать в сексуальные отношения с животными без их прямого согласия. Тихановская выразила возмущение существующими в датском обществе практиками сексуального насилия над черепахами и бобрами.

Удивительно, но ее ответственная и гуманная позиция не нашла отклика у датских депутатов. Они даже попробовали все отрицать, не найдя в себе мужества признать существование проблемы и начать борьбу с сексуальным насилием в отношении бобров со стороны датской элиты.

Недавно на датском телевидении взрослые демонстрировали свои гениталии детям, а глава МИД Дании известен тем, что занимался сексом с 15-летней девочкой. Если он позволяет себе такое с живым человеком, то какие шансы сохранить невинность у животных?

Напомню, что Дания — постоянный фигурант скандалов, в которых фигурируют животные. Так, в 2014 году в зоопарке Копенгагена был зверски убит полуторагодовалый жираф Мариус. Тело его было расчленено в присутствии детей, а затем скормлено львам. Еще через год в том же зоопарке умертвили львицу — и тоже расчленили на глазах у детей. Что это, как не заметание следов преступных пристрастий датской элиты?

На что вообще могут пойти люди, которые изнасиловали и убили жирафа и львицу? Какие еще преступления скрываются под крышей зоопарка Копенгагена? Оргии с белками? Оральный секс с крокодилом? Сколько животных должно пострадать, прежде чем датские парламентарии признают существование проблемы?

Россия и мировое сообщество должны реагировать быстро и жестко. Необходимо ввести санкции против датских депутатов, которые отрицают преступления и таким образом покрывают виновных. Копенгаген должен провести открытое расследование и обеспечить честный суд над преступниками. А до этого момента необходимо заморозить все датские активы за рубежом королевства и доходы с них передавать в Фонд дикой природы…»

На этом я сдался.

Дело в том, что лицемерие — а это именно оно, — как и пафосное обличение того, чья вина не только не доказана, но и вообще сомнительна, не могут не оставлять отпечатка на личности. Чем дольше и самоотверженнее ты занимаешься клеветой, тем глубже этот отпечаток. И он довольно неприятный.

Просто человек — это существо, настроенное на правду. Говорить правду — естественно. Речь была придумана, чтобы сообщать себе подобным актуальную информацию о себе, о них и о мире. Так человек увеличивал свои шансы на выживание и продолжение рода.

Ложь — это оружие против врага, а также инструмент власти и подчинения. Поэтому когда человек лжет самому себе и согражданам, он лишается чувства безопасности, целостности и свободы. Вранье и лицемерие — всегда предательство человеком самого себя. Саморазрушение.

Пранкерам, в отличие от европейских депутатов и журналистов, это не грозит: их притворство направлено на то, чтобы раскрыть истинное лицо собеседника. То есть по итогу их провокации мы узнаем правду.

К слову, роскошь нынешнего положения России в том, что для «русской пропаганды» нам достаточно говорить одну лишь правду. Ее вполне хватит, чтобы обосновать нашу политику и уязвить наших «партнеров». И нет никакой необходимости прибегать к помощи мертвых бобров или поруганных черепах.