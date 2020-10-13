Известный блогер Антон Лядов заразился коронавирусом

Москва, 13 октября. Блогер и журналист Антон Лядов заболел коронавирусом. Об этом он сам сообщил подписчикам на своем YouTube-канале «The Люди».

Блогер разместил селфи, где он лежит на диване в «помятом» виде.

«Много людей написало, куда я исчез. Я жив. Но Ковид догнал меня. Но новые ролики все равно скоро будут», — подписал фотографию Лядов.

Подписчики пожелали журналисту скорейшего выздоровления и заявили, что ждут новые видео.

«Антон, я вам очень благодарен за ваши труды, выздоравливайте поскорее и радуйте нас своими шедеврами», — написал зритель.

«Значит в Китае ты послал ковид *****(к черту), а в России подхватил, ну ты, братан, конечно, тип», — пошутил подписчик.

«Столько объездил и нам показал, а тут нелепая зараза подкосила! Выздоравливай скорее, а то мы заждались вторую часть Мексики», — сказал фанат.

Антон Лядов — журналист и автор канала «The Люди» с 2,8 миллиона подписчиков. Каналу принес популярность цикл документальных фильмов «Как люди живут», в рамках которого Лядов посещает труднодоступные места, города с высоким уровнем криминала и развитые страны. За время существования канала Лядов выпустил «документалки» о Северной и Южной Кореях, пустынных городах Монголии и венесуэльском поселении, которое считается самым криминальным городом в мире.