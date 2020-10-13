Лавров обсудил с главой дипломатии ЕС ситуацию в Карабахе

Москва, 13 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе Брюсселя. В ходе беседы обсуждалось урегулирование на Украине, включая выполнение Минских соглашений. Особое внимание было уделено задачам нагорно-карабахского урегулирования в соответствии с итогами переговоров в Москве. Кроме того, Лавров и Боррель обсудили ситуацию вокруг Белоруссии.

В ночь с 9 на 10 октября в Москве состоялись многочасовые переговоры, в ходе которых Армения и Азербайджан заключили перемирие. Стороны договорились прекратить огонь, провести обмен пленными и телами погибших. Но обстрелы вскоре возобновились. Ереван и Баку стали обвинять друг друга в уничтожении военной техники.