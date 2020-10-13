В Минздраве РФ назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в стране

Москва, 13 октября. Ситуация с коронавирусом в России довольно тревожная, заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов, передает ТАСС.

Чуланов привел данные оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, согласно которым в России за минувшие сутки выявили 13 868 случаев COVID-19. За весь период пандемии это число достигло 1 326 178.

«Действительно, ситуация довольно тревожная», — сказал он на конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» в РАНХиГС.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее предупредил, что рост заболеваемости COVID-19 продлится еще примерно 20 дней — до первой декады ноября. По его словам, увеличение числа заболевших было ожидаемо, поскольку осень — сезон активного распространения инфекций.