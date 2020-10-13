Даже если вы ждете и готовитесь к наступлению беременности, сам факт зачатия всегда становится неожиданностью. Конечно, приятной! И каждой женщине хочется точно понимать, случилось это или нет.

Существуют ли признаки ранней беременности 1-й недели? Что происходит в организме в это время? И по каким первым симптомам можно точно определить, что женщина ждет ребенка? Об этом журналист ФАН поговорил с врачом акушером-гинекологом, гинекологом-эндокринологом медицинского центра «Медси Premium», кандидатом медицинских наук Марией Прохоровой.

Изменения на 1-й неделе беременности

Беременность — безусловно, волшебное время для каждой женщины. Осознание, что внутри развивается человечек, окрыляет и наделяет новыми, подчас совершенно неожиданными качествами. Чувствовать беспокойство за благополучие крохи, заботиться о нем с первых мгновений его жизни, дарить свою любовь даже в тот момент, когда малыш еще находится внутри тела матери, — это естественные побуждения. Но в первые семь дней после зачатия женщина вряд ли ощущает эти эмоции.

В ее организме протекают необычные, но почти незаметные биологические процессы. Яйцеклетка, оплодотворенная сперматозоидом, только начинает свой путь трансформаций. Сначала она перемещается вниз по маточной трубе, чтобы достичь полости матки. На это нужно время — от трех до четырех дней. В процессе перемещения она не прекращает меняться: количество клеток в ней увеличивается. И примерно на седьмой-восьмой день после зачатия микроскопический эмбрион «встраивается» в стенку матки.

Сама матка готовится к приему зародыша. Ее структура пока не меняется, поэтому заметить внешние признаки беременности на 1-й неделе и тем более увеличение живота невозможно. Изменения происходят лишь в слизистой оболочке матки — эндометрии. Он увеличивается в объеме и становится рыхлым, чтобы позволить оплодотворенной яйцеклетке глубоко погрузиться в него и закрепиться на стенке матки. С этого момента и в течение ближайших девяти месяцев эндометрий отторгаться не будет, а значит, следующая менструация не наступит. Организм переходит к новому этапу — вынашиванию беременности.

Что такое 1-я акушерская неделя беременности

«Первая неделя беременности, так называемый эмбриональный срок, рассчитывается от фактического зачатия, — уточняет врач акушер-гинеколог Мария Прохорова. — Но не всем эта дата известна. Даже если вы серьезно готовились к зачатию, непосредственно оплодотворение не всегда происходит в запланированный нами день. Поэтому акушеры-гинекологи руководствуются не фактическим сроком беременности, а акушерским».

От фактического он может отличаться примерно на две недели. Это происходит потому, что акушерский срок рассчитывают не от предполагаемой даты зачатия, а от последнего менструального цикла. Женщина уточняет на приеме у врача, в какой день началась последняя менструация. Эту дату и считают точкой отсчета в наступлении беременности, то есть началом первой акушерской недели.

Фактическое же зачатие в этот момент случиться не могло. Оплодотворение яйцеклетки возможно только в период овуляции, когда готовая клетка выходит из яичника и оказывается в маточной трубе. У каждой женщины это происходит в свои сроки, что зависит от особенностей организма, гормонального статуса, продолжительности менструального цикла.

Если он короткий, овуляция происходит быстрее — до 10-го дня цикла. Если длинный, «овуляторное окно» может «открываться» позже — с 14-й по 18-й день цикла. Таким образом, эмбриональный период, который начинается с момента зачатия, оказывается на одну-две недели короче, чем акушерский.

Симптомы беременности на 1-й неделе

Первыми признаками беременности традиционно считают утреннюю тошноту, слабость, быструю утомляемость. Все это — характерные признаки токсикоза беременных, но ожидать их возникновения с первых же дней после зачатия ошибочно. Зачастую эти «симптомы» проявляются значительно позже, уже с третьей и даже четвертой недели вынашивания малыша.

Как это ни странно, но на первом этапе организм никак не сообщает женщине о том, что зачатие уже произошло. По словам Марии Прохоровой, нет никаких специфических симптомов, по которым можно было бы выявить беременность в этот момент. Единственный признак — это легкий дискомфорт внизу живота, который может возникнуть ближе к седьмому дню после зачатия.

«Эндометрий в полости матки готов к имплантации яйцеклетки, — продолжает врач. — Внедрение эмбриона может сопровождаться незначительными дискомфортными ощущениями, похожими на сокращение матки. Также может появиться небольшое количество кровянистых выделений. Но обычно эти ощущения возникают у особенно чувствительных женщин. В большинстве случаев имплантация яйцеклетки происходит совершенно незаметно для женщины».

В этот же период в теле будущей мамы появляется особый гормон. Он называется хорионическим гонадотропином, сокращенно ХГЧ. Его продуцирует внешний слой зародыша, именуемый трофобластом. Именно этот гормон и сообщает телу женщины о факте зачатия, он же стимулирует начало характерных изменений в организме. До тех пор, пока ХГЧ не вырабатывается, несмотря на наличие оплодотворенной яйцеклетки в теле женщины, никаких изменений в нем не происходит. Появление первых признаков в редких случаях возможно уже на второй неделе после зачатия, а обычно они возникают на третей-четвертой неделях.

Информативность теста на беременность в 1-ю неделю

Каким же образом можно подтвердить или опровергнуть собственные предположения о свершившемся зачатии? К сожалению, в первые семь дней сделать это невозможно ни с помощью теста на беременность, ни на консультации врача.

«В этот момент ни женщина, ни доктор не знают о свершившемся чуде, — комментирует Мария Прохорова. — Мы можем только предполагать, лишь догадываться, но подтвердить это пока невозможно. Нужно набраться терпения и дать организму время».

Делать тест на беременность сейчас пока не стоит: он не будет информативным. Использовать тест имеет смысл только в случае задержки менструаций. Если месячные не начинаются, это может свидетельствовать о наступлении беременности. И тест станет дополнительным тому подтверждением.

Также уже после задержки стоит обратиться к врачу. Срок беременности в этот период уже будет составлять примерно три-четыре недели. И консультация специалиста в этот момент будет полезной. Первые этапы развития малыша важны не меньше, чем последующие. Именно сейчас закладываются органы и системы будущего крохи, а потому он нуждается в определенном наборе питательных веществ. На консультации врач подскажет, как изменить рацион будущей маме, какие витаминные комплексы начать принимать. А также порекомендует обследования, которые необходимо пройти в первом триместре для исключения патологий развития плода.

УЗИ и лабораторные исследования

УЗИ — один из важных этапов первого скрининга беременных, но делать его на самой первой неделе после предполагаемого зачатия не нужно. Информативным это исследование пока не будет. Оно понадобиться позже для отслеживания этапов развития крохи, контроля его состояния и здоровья будущей мамы.

Единственным способом подтверждения зачатия на ранних сроках является анализ крови на ХГЧ. Но так как выработка этого гормона начинается не с первого дня беременности, а только на седьмом-восьмом, сдавать кровь сразу после предполагаемого зачатия не нужно. На первой неделе даже этот анализ информативным не будет.

Как бы ни хотелось убедиться в том, что счастливое событие уже произошло, в первые дни после наступления беременности сделать это не получится. Всего через неделю можно будет подтвердить догадку путем лабораторного исследования крови. А пока стоит просто подождать. Уже совсем скоро организм точно ответит на главный вопрос, и сомнений больше не останется.