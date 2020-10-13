Симферополь, 13 октября. Украинские политики должны перестать воспринимать жителей Крыма как крепостных холопов, которых можно выменять у России. Об этом сказал глава комитета Крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, пишет РИА Новости.

Такое заявление Гемпель сделал в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского, сказанные в интервью Би-би-си. Украинский лидер убежден, что, якобы, Крым и Донбасс можно вернуть, достигнув мирного соглашения с Россией.

«Пора уже им осознать, что крымчане — это не крепостные холопы, которых можно вернуть, когда вздумается, или выменять», — подчеркнул Гемпель.

От также отметил, что крымчане на референдуме сделали сознательный выбор и приняли решение вернуться на свою историческую родину в Россию.

«Крымчанам, полагаю, да и не только, просто неинтересны фантазии украинских политиков», — добавил депутат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал интервью Зеленского, обозначив, что «проблемы Крыма не существует», а Россия «готова предоставить помощь в решении проблемы Донбасса».

Ранее депутат Рады, член правящей фракции «Слуга народа» Виталий Безгин в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил, что Украина должна сохранять санкции и «душить» водной блокадой своих же земляков.

Напомним, что Украина начала вести активную антироссийскую политику после событий 2014 года, когда о независимости после госпереворота в Киеве объявили республики Донбасса, а Крым, по решению его жителей, стал частью Российской Федерации. Россия же неоднократно подчеркивала, что не является участницей конфликта на юго-востоке Украины, а возвращение Крыма в состав России является легитимным.