Долгов: перемирие в Ливии мешает Эрдогану проводить неоосманскую политику

Мирные инициативы ООН по стабилизации обстановки в Ливии может подорвать Турция, которая преследует свои интересы в регионе. Востоковед Борис Долгов объяснил, почему Анкаре выгодно эскалировать кризис в Северной Африке.

Влияние неоосманизма на современную Турцию

Арабское издание Libya 24 опубликовало материал о попытках Анкары спровоцировать конфликт в североафриканском государстве. Режим перемирия в стране подрывают амбиции президента Реджепа Тайипа Эрдогана по восстановлению Османской империи.

«Действительно у Турции есть свои амбиции в отношении Ливии, Сирии, Южного Кавказа и акватории Средиземного моря. Нынешнее руководство Турции во главе с Эрдоганом проводит политику экспансии во все регионы, которые когда-то входили в состав Османской империи. То есть, это политика неоосманизма», — считает Долгов.

Эксперт напомнил содержание публичного выступления Эрдогана, в котором он заявил о глобальном влиянии Турции на мировую политику.

«Руководство Турции позиционирует свою страну как лидера мусульманского мира. И, соответственно, проводит такую амбициозную политику», — уточнил собеседник ФАН.

Перемирие в Ливии мешает Турции

Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) противоречит интересам Эрдогана. Мирные инициативы, принятые в рамках Берлинской конференции и Каирской декларации, означают потери для Анкары.

К примеру, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций ввел эмбарго на поставки оружия в Ливию. Однако, Турция нарушает ограничительные меры и незаконно перебрасывает в поддержку Правительства национального согласия (ПНС) военную технику, наемников и джихадистов.

Анкара действует в связке с террористической организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена на территории РФ). ПНС также работает с экстремистами: высшие посты триполитанского «правительства» занимают боевики, которые интегрировали радикально-исламистские группировки в силовой блок. Однако международные соглашения предполагают блокировку соответствующей противозаконной деятельности.

МООНПЛ может помешать планам Турции. Страх лишиться влияния в Ливии вынуждает Эрдогана прибегать к провокациям. Тем не менее, Борис Долгов отметил, что в открытую конфронтацию с ООН Анкара вступать не намерена.

«Что касается позиции Турции относительно МООНПЛ — нет, нападений не будет. Но она сейчас препятствует нахождению консенсуса между центрами силы в Ливии. Мирные переговоры не в интересах Анкары», — подвел итог эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ряд европейских государств выступил против сделки ПНС и Турции. По мнению дипломатов, соглашение противоречит морскому праву.

1 Организация запрещена на территории РФ.