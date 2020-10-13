Вирусолог Альтштейн констатировал снижение летальности коронавируса

Москва, 13 октября. Коронавирус изменяется в пользу человека — снижается летальность вируса, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что определенные изменения вируса происходят, и эти изменения в пользу человека. Это изменения летальности вируса», — отметил врач.

Альтштейн обратил внимание, что специалисты утверждают, что снизить летальность удалось благодаря улучшению оказания медицинской помощи. Однако, по мнению вирусолога, огромная разница в летальности вируса в Европе — заслуга не только медицины. Если весной летальность от коронавируса составляла 10–15%, то сейчас — 0,5%.

Ранее вирусолог Вадим Покровский назвал эффективный способ уменьшить смертность от COVID-19 в России. Напомним, за последние сутки в России от коронавируса скончались 244 человека, что является рекордом.