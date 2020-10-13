Собчак впервые показала свой новый роскошный дом за городом

Москва, 13 октября. Телеведущая Ксения Собчак показала уютное гнездышко, которое она строит вместе с супругом Константином Богомоловым. Журналистка опубликовала фото в Instagram.

Звезда впервые поделилась снимками своего нового дома премиум-класса. Строительство шикарного особняка началось еще год назад.

Он построен из финской северной сосны и, по предварительным оценкам, стоит около 40 миллионов рублей. Архитектура коттеджа — простая, минималистичная, с использованием натуральных материалов.

Огромные панорамные окна, отделка фасада в теплых тонах — дом выглядит очень просторным и наполненным светом.

Поклонников восхитил вкус Ксении Собчак. Они считают, что в таком прекрасном доме живет только любовь и счастье.

«Страшное слово «ремонт», но жить за городом — это так здорово. Чудесный дом», — отметила подписчица. «Ждем, когда можно будет изнутри посмотреть», — написал пользователь. «Очень красивый дом. Скорее бы вам уже заселиться и радоваться жизни», — пожелала поклонница. «Как здорово, когда все новенькое, только построили. Удовольствие в чистом виде», — восхитилась пользовательница.

Поклонники считают, что Собчак не прогадала, выбрав в мужья Константина Богомолова. Режиссер теперь помогает своей благоверной стать актрисой.

Журналистка исполнила роль второго плана в сериале «Хороший человек». Она сыграла жесткую бизнесвумен, которая привыкла руководить мужчинам и не воспринимает отказы. До этого Богомолов дал Собчак эпизодическую роль в первом сезоне сериала «Содержанки».

Вероятно, телеведущая продолжит покорять российский кинематограф, зрители ждут ее участия в других проектах Богомолова.

Ранее сообщалось, что Собчак призналась в ревности, которую испытывает, когда Богомолов находится с другими женщинами. Поцелуй на съемочной площадке сериала «Псих» ее просто вывел из себя.