Россия не получала от Швеции и Франции ответы на запросы по Навальному

Москва, 13 октября. Россия до сих пор не получила ответов на запросы по делу скандального блогера Алексея Навального от Швеции и Франции, куда Германия передала пробы «активиста», сообщила пресс-служба МИД РФ. В ведомстве отметили, что без этих материалов невозможно провести полное расследование ситуации со стороны Москвы.

МИД РФ опроверг статью в газете Times of Malta о деле Навального, отметив, что на запросы России иностранным государствам по делу Навального нет никакой реакции.

«Глубоко сожалеем, что редакция Times of Malta, которую уже не раз уличали в подтасовке фактов и публикации недостоверных сведений, продолжает нарушать принципы журналистской этики, нанося тем самым ущерб российско-мальтийским отношениям», — говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что Россия с самого начала вела себя максимально транспарентно,в том числе быстро предоставила разрешение на выезд блогера из России, несмотря на то, что омские врачи не обнаружили никаких следов отравления. Российские специалисты не отказались передать данные о состоянии пациента и готовы были продолжить сотрудничество. В МИД отметили, что такое поведение было бы нелогичным, если бы Навального действительно отравили «по поручению российских властей».

При этом действия Германии были очень отлаженными, считают во внешнеполитическом ведомстве. Это стало вызывать массу вопросов на предмет того, не является ли ситуация с Навальным постановкой «на тему мистического применения химического оружия».

В конце лета Навальному стало плохо на борту самолета, лайнер экстренно сел в Омске. Блогеру оказали все необходимую помощь, затем по просьбе родственников его привезли в Германию.

Многие российские политики заявили, что Навальный сотрудничает со спецслужбами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до этого говорил, что заявления блогера о якобы причастности властей к его «отравлению» сфабрикованы для него американскими спецслужбами.