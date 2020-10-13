Лука Сафронов прокомментировал слова Самбурской о зарплате пожарных

Москва, 13 октября. Пианист Лука Сафронов-Затравкин прокомментировал слова Настасьи Самбурской о зарплате пожарных. Пост он разместил у себя в Instagram.

Ранее актриса Настасья Самбурская негативно отозвалась о мужчинах и, в частности, о пожарных с зарплатой в 50 тысяч рублей. Пожарных и следователей с таким доходом она назвала «принцами верхом на козе».

Лука Сафронов в ответ написал, что важен не доход человека, а то, насколько благороден его труд. Для сравнения он привел девушек, зарабатывающих «10, 20, 50 или 100 тысяч рублей в день» на эротическом и порнографическом контенте.

«Я гарантирую вам, что ни один из моих знакомых офицеров, пожарных, следователей или людей, которые получают 40-50 тысяч рублей, не захотел бы долговременных долгосрочных отношений с такими девушками. И, наверное, клеймить себя самой это как минимум очень смелый поступок», — заявил Сафронов.

Пианист вспомнил высказывание блогера Насти Ивлеевой о приемлемом размере полового члена и поставил слова Самбурской в один ряд с ним. Он считает, что подобные речи известных личностей негативно влияют на массы.

«Мы будем надеяться, что она не будет себя ограничивать и зажимать в разные вот эти рамки размеров полового органа, размеров кошелька, потому что в результате она останется несчастной, она останется одинокой, это очень плохо», — подытожил Сафронов.

Ранее Лука Сафронов заступился за продюсера Яну Рудковскую, которая приобрела детскую коляску для новорожденного сына за 500 тысяч рублей. Он напомнил, что многие бренды обращаются к знаменитостям с просьбой прорекламировать их товар и преподносят им дорогие подарки.