Топалов возмутил россиян странными брюками на видео с Тодоренко

Москва, 13 октября. Телеведущая и блогер Регина Тодоренко опубликовала на странице в Instagram видео с участием своего супруга — певца Влада Топалова. Поп-исполнитель предстал перед поклонниками в обтягивающих брюках и возмутил россиян таким имиджем.

Короткий ролик, опубликованный Тодоренко, стал еще одной презентацией их совместного с Топаловым трека «Часовые пояса». Участие в съемках принял и маленький сын звездной пары. Тодоренко объявила челлендж, призвав подписчиков снимать похожие видео под новую песню.

Однако подписчики телеведущей обратили внимание не на челлендж и не на песню, а на странные брюки Топалова. Многих неприятно удивило сочетание обтягивающих штанов с курткой и шарфом.

«А почему Влад в лосинах?» — спросила alexandra_jarylgassova.

«Скажите Владу, чтобы такие «штаны» больше не надевал», — попросил jorik_djan.

«Влад, что за треники?! — возмутилась daria_gerber1.

«Колготки на нем ваши, Регина?» — пошутил pavelt2007.

«В лосинах на всеобщее обозрение — как-то не очень», — написала natashenkanagogle.

«Некрасиво вообще взрослому мужчине ходить в колготках одних, считай», — прокомментировала annakorogodova.

Впрочем, некоторые поклонники попытались заступиться за Топалова. Подписчики обратили внимание, что видео снято на фоне стадиона «Лужники» и предположили, что певец просто был в этих брюках на тренировке.

Ранее поклонники заподозрили, что Тодоренко изменяет Топалову с партнером по шоу «Ледниковый период» Романом Костомаровым. По реакции певца на эти слухи можно сделать вывод, что он не сомневается в верности жены.