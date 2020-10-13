Шаман рассказала, что такое биоэнергетика и чем она полезна

Биоэнергетика — это область знаний, которая изучает процессы трансформации энергии в организме человека. Современная медицина лишь становится на путь изучения биоэнергетических процессов. Интересно, что многие заболевания могут возникать именно из-за нарушения энергетического обмена. Об этом в комментарии ФАН рассказала менталист, шаман Инна Тапоркова.

Энергетическое лечение

По словам эксперта, возникновение патологии связано с нарушением биополя человека. Происходит сбой в синтезе клеточной энергии, в нарушение задействуется все больше структурных единиц, в результате человек ощущает, что его настигает заболевание.

«Если несложная вирусная инфекция проходит в легкой форме, то человек зачастую не обращается к доктору. Он лечится самостоятельно препаратами, которые посоветовали знакомые люди. Ему повезет, если наступит выздоровление», — пояснила Тапоркова.

Если же симптомы заболевания нарастают, настороженность усиливается, и не обратиться ко врачу — равно совершить преступление против своего здоровья, уверена эксперт. Последователи биоэнергетики уверены, что врач лечит болезни, а природа их излечивает. Врач воздействует с помощью лекарств на конкретные клеточные механизмы, а целитель влияет на тонкие планы. В частности, он занимается снятием порчи и сглаза, передачей собственной мощной энергии пациенту.

«Интересно, что расстояние между целителем и пациентом не имеет значения. Кроме того, одаренный целитель делает прогноз на удачу, заботится о будущем пациента», — добавила Тапоркова.

После лечения

По мнению эксперта, пациент переходит на новый этап. Если он с помощью биоэнерготерапевта сделал правильные выводы, значит, будет стремиться работать над собой, чтобы не допускать заболеваний в дальнейшей жизни.

«На предыдущем уровне велась борьба с заболеванием, усердная битва за здоровье, которую человек выиграл. Сейчас же необходимо сконцентрироваться на своеобразной профилактике возникновения патологии путем воздействия на собственную душу. Первый шаг — познание души с применением множества различных источников. При этом человек начинает со знаний, доступных в литературе, с лекций, которые он получает от лучших биоэнерготерапевтов», — рассказала Тапоркова.

По ее словам, продолжение познания души заключается в самоанализе, взгляде внутрь себя. Процесс этот никогда не заканчивается, это вечная динамика, которая ведет человека.

«Душа бессмертна, следовательно, бесформенное не может разрушиться. Поэтому на следующем этапе человек учится управлять собственной энергией. На словах звучит очень просто, но понимание этой техники отличается сложностью. Это — главное стремление человека. Искусство управления энергией — вот к чему нужно идти и для чего стоит работать над собой! Здесь кроется множество человеческих тайн. Одна из них — секрет вечной молодости», — пояснила Тапоркова.

Столько трудов написано на эту тему, но некоторые исследователи упускают из виду биоэнергетику, уверена она. Искусство управления собственной энергией давно ответило на вопрос, как сохранить молодость.

Биоэнергетика — это отрасль науки, которая начинает набирать обороты. Однако многие ученые уже уверены, что эти знания приобретут значительный вес в будущем.