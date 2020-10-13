Военный эксперт развеял миф о превосходстве вооружений США над российскими

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец развеял миф о превосходстве американских вооружений над российскими. Спутниковые группировки для наведения высокоточного оружия используют Россия и Китай, а поэтому США не могут удивить своими аналогичными системами. В то же время американские журналисты занимаются только пропагандой превосходства США в вооружениях, чтобы вести информационную войну с Москвой и Пекином.

Напомним, американское издание C4ISRNET раскрыло механизм работы алгоритма Project Convergence, который позволяет Пентагону использовать спутники и искусственный интеллект (ИИ) для нанесения удара по позициям вероятного противника. Скорее всего, США рассматривают под своими целями военные объекты России и Китая.

Согласно статье, низкоорбитальные спутники используются для получения снимков поля боя. В наземной станции ​​обработки данных Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN) выявляется расположение объектов противника. Затем координаты передаются на командный пункт, где обрабатываются системой Tactical Assault Kit. На командном пункте комплекс искусственного интеллекта FIRESTORM определит лучших способ уничтожения выявленных точек. Во всем процессе человек практически не принимает участие, ему нужно лишь утверждать или отклонять автоматические рекомендации системы.

«Оператор согласовывает рекомендацию, и данные о наведении отправляются в систему вооружения или солдату для нанесения удара», — говорится в материале.

Военный эксперт Виктор Баранец удивился такой статье западных журналистов: «Американцы открывают Америку». Использование спутниковой орбитальной группировки и обработка информации за счет искусственного интеллекта уже давно используется в России, в Китае, да и во многих других странах, утверждает он.

«Для России это не новость. Что касается американской системы, на мой взгляд, здесь больше бравады, нежели реальных открытий. Каждый, кто следит за тенденциями в развитии военного дела, давно знает, что не только США, но Китай и Россия используют спутниковые группировки для наведения высокоточного оружия, — заявил Баранец. — Использование элементов искусственного интеллекта — тоже не новость. Главные соперники США — Россия и Китай — давно использует такие системы».

По словам собеседника Федерального агентства новостей, американские журналисты намеренно пропагандируют превосходство оружия США.

«Когда я внимательно читаю подобные сообщения американской прессы, ловлю себя на мысли, что здесь не только хвастовство, но и пропаганда американского превосходства с целью давления на мозги вероятного противника, мол, какие США крутые. Это часть информационной войны против России и Китая. На гражданских людей это может произвести впечатление, но того, кто погружен в военную тему, такими системами не удивить», — объяснил он.

В то же время военный эксперт подчеркивает, что на протяжении длительного времени после развала СССР Россия очень сильно отставала в развитии военного интеллекта, создании спутниковых группировок и высокоточного оружия.