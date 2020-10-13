Игорь Дивинский: Смартфоны с биометрией могут полностью заменить паспорта

Еще десять лет назад возможность распознавания по лицу была темой научно-популярной литературы, а сегодня — это реальные технологии. В России ряд крупных банков уже применяют собственные системы биометрии для идентификации клиентов.

Биометрические технологии со временем получат широкое развитие. В Госдуме работают над законопроектами, которые значительно расширят возможности применения биометрии. Это поправки в закон о легализации доходов в части совершенствования регулирования деятельности кредитных организаций по сбору биометрических персональных данных и проведению удаленной биометрической идентификации, а также в закон о защите информации, где речь идет о применении информационных технологий в целях идентификации граждан РФ. И пока мы еще до конца не пришли к полному пониманию, в каком виде должен быть закон об использовании биометрии при предоставлении финансовых услуг.

У этой инициативы есть как плюсы, так и минусы. Плюсы очевидны — доступность финансовых услуг, в том числе, в условиях ограничения передвижения, с чем мы столкнулись в новейшей истории. Но и минусы значительны. С развитием цифровых технологий растет и цифровое мошенничество. А в банковской сфере это более чем существенно, так как несет риски лишения финансовых сбережений. Необходимо максимально проработать все плюсы и минусы и дать взвешенное законодательное регулирование.

Законопроект, о котором идет речь, дает банкам право осуществлять операции и сделки с гражданами без их личного присутствия — в случае проведения удаленной идентификации клиента. Для последней должны использоваться данные из единой биометрической системы.

К системам распознавания лица проявляют интерес не только госструктуры и силовики, но и коммерческие компании, и прежде всего — банки. Очень много желающих использовать базу данных. Идея биометрии для банков, на самом деле, хорошая. Предоставлять банковские продукты с помощью слепков лица и голоса, дать возможность гражданам не ходить в отделения банков и управлять своими услугами, не заходя в отделение — в период коронавирусной эпидемии это было бы очень здорово. Но у нас пока и разрешения на это нет, потому что база-то должна быть одна.

С другой стороны, сбор биометрических данных пока не носит массового характера, данная форма работы для граждан является новой и не очень востребованной. Пока это все на уровне экспериментов, апробирования. И надо посмотреть в динамике, как это желание будет у наших граждан развиваться.

Один банк, например, проводит эксперимент оплаты «по лицу» с использованием единой биометрической системы в гипермаркетах. Когда нам говорят, что это удобно, что это повысит качество обслуживания, мы неизбежно задаем вопросы. А в чем должно повыситься качество обслуживания в магазине при использовании биометрического эквайринга? Продукты будут лучше? Поэтому я пока считаю, что это рекламный трюк и ничего более.

Допустим, в период пандемии вы подходите к кассе, как положено, в маске. Чтобы вас идентифицировали по фото — защитную маску необходимо снять. И каждый, кто подходит, должен это сделать. Соответственно, повышается возможность заболеть. И где тут удобство, где тут безопасность, о которой мы говорим? Много спорных вопросов.

Конечно, не выходя из дома, можно многое успеть. С другой стороны — мы знаем, что в век автоматизации, компьютеризации, цифровизации идет наслоение всех этих программ. Это значит, что гражданину нужно закачать приложение, а любое приложение (давайте будем говорить откровенно) — это же «денежка», всегда и за все в мире надо платить.

Слушайте, людям гулять нужно, ходить больше. И жизнь — это жизнь, а мы все пытаемся нашим гражданам ее облегчить, чтобы они из квартиры не выходили и оттуда всем управляли, в том числе, своим имуществом, которое будет, не исключено, что таять с появлением новых и новых приложений и услуг.

Принятие законопроекта о биометрии будет означать начало массового использования биометрического эквайринга, а дальше нам скажут (или предложат): «Смотрите, все у вас в телефоне. Зачем вам паспорт?»

Вопросов пока много, но я откровенно скажу, они появляются и у силовых структур, и у граждан. Потому что это серьезные базы личных данных, а это уже частная жизнь. В законе все должно быть тщательно выверено, чтобы не создавать проблемы ни банкам, ни людям из-за риска утечек.

И сегодня, мне кажется, еще рано говорить о плюсах и минусах будущего. Пока мы говорим только о защите прав потребителя, мы говорим о защите индивидуальных особенностей человека, о защите его персональных данных и так далее. Вот если мы сможем эту задачу решить, абсолютно решить, тогда уже будем говорить об удобствах другого порядка.

В законопроекте есть информация о том, что этой базой можно будет делиться с МВД, с ФСБ. Мы запустили законопроект, касающийся банковской деятельности, а дальше к нему подключаются уже все остальные министерства и ведомства, чтобы создать единую структуру — единый реестр, который уже будет защищен государственным учреждением.

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора.