Евросоюз поделили на четыре зоны из-за всплеска заболеваемости COVID-19

Брюссель, 13 октября. Власти Евросоюза опубликовали единые рекомендации для поездок внутри ЕС. Информация об этом появилась на сайте reopen.europa.Согласно опубликованным данным, весь Евросоюз поделят на четыре зоны: зеленую, желтую, красную и серую.

Такое деление связано с разной эпидемиологической обстановкой в европейских странах. К зеленой отнесут страны, если число новых заражений в них не превышает 25 на 100 тыс. жителей за последние 14 суток, а позитивными оказываются не более 4% проведенных тестов. Желтая зона предполагает не более 50 новых случаев на 100 тыс. человек. Красная — более 50 новых заражений на 100 тыс., более 4% тестов оказываются позитивными. К серой отнесут районы, из которых недостаточно информации.

Предполагается, что по поездкам в зеленую зону ограничений не будет, а вот в красную зону ездить не рекомендуется. Карта ЕС с новым цветным делением будет обновляться еженедельно. Для приезжающих из районов со сложной ситуацией будут действовать общие требования по тестированию и карантину.

Ранее ряд политологов сошлись во мнении, что пандемия коронавируса показала, что в ЕС нет никакого единого пространства, что каждая из стран-участниц — сама за себя. В частности, политический аналитик Владимир Соловейчик заявил, будущее ЕС как единого политического и правового пространства поставлено под большой вопрос. Прямым доказательством этого стало закрытие национальных границ и фактический отказ ЕС от Шенгенской визовой системы.