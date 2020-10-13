Роспотребнадзор рассказал, когда остановится рост заболеваемости COVID-19

Москва, 13 октября. Рост числа пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, продлится примерно 20 дней — до первой декады ноября. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет РИА Новости.

По его словам, этот рост был ожидаем, еще весной говорилось, что коронавирус — не исключение в сезонных инфекциях.

«Два инкубационных периода — это 28 дней, но так как рост начался не сегодня, а несколько дней назад, восемь дней отбрасываем», — объяснил Горелов.

Таким образом, прирост заболевших COVID-19 ожидается в течение еще 20 дней — до начала ноября.

Ранее вирусолог Вадим Покровский назвал эффективный способ уменьшить смертность от COVID-19 в России. Напомним, за последние сутки В России коронавирус унес жизни 244 человек, что является рекордом.