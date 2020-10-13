Российский магазин обвинили в выдаче покупателям одной маски «напрокат»

Нижний Тагил, 13 октября. Роспотребнадзор проверит информацию о том, что сотрудники продуктового магазина в Нижнем Тагиле выдают покупателям одну и ту же одноразовую маску, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Житель Нижнего Тагила пожаловался в соцсетях, что его отказались обслуживать без маски. На кассе ему предложили надеть одноразовое средство защиты, а после оплаты покупки попросили вернуть. Мужчина заявил, что эту же маску выдавали «напрокат» и другим покупателям.

В торговой сети «Пятерочка» проводят внутреннюю проверку об использовании масок в магазинах Нижнего Тагила. Если информация подтвердится, то к сотруднику применят дисциплинарные меры.

В «Пятерочке» пояснили, что если у клиента нет маски, ему предлагают купить или воспользоваться бесплатной маской от магазина. После покупки клиент сам решает, что с ней делать.

По данным издания «Ведомости Урал», инцидент с одноразовой маской произошел в «Пятерочке» на улице Ленина, 64. У покупателя забрали маску, поэтому он решил, что ее будут повторно использовать.

Напомним, что Роспотребнадзор настоятельно рекомендует россиянам пользоваться индивидуальными средствами защиты. Маску можно носить не более двух часов, а если она намокла, то лучше сразу заменить ее.