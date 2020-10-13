Муцениеце пошутила над новым шоу «Холостяк» с Тимати

Москва, 13 октября. Актриса Агата Муцениеце пошутила, что пыталась попасть на новое шоу «Холостяк» в качестве претендентки на сердце Тимати. Об этом она рассказала в Instagram.

Актриса встретилась со своей подругой в московском ресторане. На встречу знакомая Муцениеце пришла в откровенном платье. Она заверила, что выбрала наряд для кастинга нового сезона «Холостяка» с Тимати, пишет Teleprogramma.pro.

«Я уже тоже записалась. Но меня не взяли», — пошутила актриса.

Ранее стало известно, что рэпер Тимати станет новым участником шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. После расставания с моделью Анастасией Решетовой музыкант свободен. Рэпера успела осудить не только бывшая гражданская супруга, но и многие другие звезды российского шоу-бизнеса. Как заметила певица Рита Дакота, Решетова стала уже второй оставленной женщиной с ребенком. До этого в точно таком же положении оказалась Алена Шишкова.

Известный таролог заявила, что у рэпера получится найти свою любовь. Однако во время нового поиска исполнитель будет ориентироваться не только на внешность, но и на интеллект девушки.