В Раде возмущены планами Киева разграбить страну при помощи «флота»

Киев, 13 октября. Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин возмущен планами Киева разграбить страну при помощи создания Великобританией военно-морской базы в стране и совместного строительства кораблей, передает телеканал «112».

По его словам, база ВМФ и создание британских кораблей, о чем ранее говорил украинский президент, являются ширмой для разворовывания государства. Кузьмин убежден, что перед руководством Украины стоит задача — уничтожить население, продать земли и развалить страну.

Украинский парламентарий возмущен, как власти прикрываются созданием флота, чтобы разворовать страну. Он подчеркнул, что за время правления Петра Порошенко и Владимира Зеленского в стране не было построено ни одного корабля.

«Какой флот, какие корабли они собираются строить? Вранье это все, вранье. Это ширма, дымовая завеса совсем для других целей. И вы увидите, выяснится в итоге, что они продали нашу украинскую землю, наши украинские порты, прибрежную территорию продали. Недаром они принимали закон о земле и закон о банках – все делается именно для этого», — сказал депутат Рады.

Ранее в социальных сетях высмеяли учебный боевой поход на поисково-спасательном судне «Донбасс». По мнению интернет-пользователей маневры украинских моряков напоминают «игру «Зарницу для самых старших».