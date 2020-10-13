Выплаты россиянам: кого поддержит государство, куда направили деньги

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остается сложной: ежедневно по России выявляют тысячи новых случаев заражения COVID-19. Вместе с этим свое действие продолжают механизмы поддержки некоторых категорий граждан в период пандемии. О каких выплатах россиянам идет речь, кого поддержит государство и куда направляют бюджетные средства? ФАН собрал последние новости по данной теме.

Стимулирующие выплаты медработникам

На заседании правительства 8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается сложной. Глава Кабмина добавил, что власти оказывают поддержку работникам стационарных организаций социального обслуживания, где введен посменный режим работы: речь идет в том числе о соцработниках и медиках. Мишустин отметил, что эти специалисты работают круглосуточно и оказывают помощь людям с выявленным коронавирусом и из группы риска.

«Ситуация с распространением опасной инфекции остается сложной. Поэтому мы продлеваем период, в течение которого таким работникам будут начислять стимулирующие выплаты. На эти цели дополнительно выделим регионам около 3 миллиардов рублей», — приводит слова Мишустина сайт правительства РФ.

Кроме того, правительство выделило 6,5 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые работают с больными COVID-19: за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Соответствующая информация содержится в распоряжении Кабмина, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, передавали РИА Новости.

Ранее, 6 октября, сообщалось, что правительство России выделило 11,2 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Средства будут направлены на выплаты медикам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлен коронавирус.

Президент России Владимир Путин призвал продлить на октябрь 2020 года действие механизма выплат медикам, борющимся с распространением COVID-19.

Стимулирующие выплаты для медицинских работников были введены в стране в связи с распространением коронавируса нового типа. Доплаты получают врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи и другие сотрудники, которые принимают участие в лечении пациентов с коронавирусом.

Врачи могут дополнительно получать по 80 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал — 50 тысяч рублей, младший медицинский персонал — 25 тысяч. Врачи скорой помощи могут рассчитывать на получение 50 тысяч рублей, сотрудники скорой помощи — 25 тысяч рублей.

Средства для ПФР на выплату страховых пенсий и пособий

Правительство РФ также выделило средства на исполнение обязательств Пенсионного фонда по выплате страховых пенсий и пособий. Речь идет о сумме в 941,4 миллиарда рублей.

Распоряжение о предоставлении средств Минфину было опубликовано на официальном портале правовой информации. Минфин должен проконтролировать целевое и эффективное использование ассигнований и представить доклад Правительству РФ до 1 февраля 2021 года.

В Москве упростили получение выплат на детей

В столице упростили порядок получения выплат на детей. Как сообщает портал Mos.Ru, теперь гражданам не надо предоставлять сведения о заработке, а также документы, выдаваемые органами опеки и попечительства. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ранее такие справки требовались для получения ряда мер соцподдержки, связанных с оформлением денежных выплат на детей. Теперь необходимые сведения будут предоставляться без участия заявителя в электронной форме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за счет средств городского бюджета московские семьи с детьми могут получить разные виды помощи. Речь идет почти о 30 видах денежных выплат. Например, жительницы Москвы могут получить пособия по беременности и родам, а также при рождении ребенка.

Ранее правительство дополнительно выделило более 8,8 миллиарда рублей регионам на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Также сообщалось, что некоторые российские семьи имеют право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.