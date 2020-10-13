Билли Айлиш впервые продемонстрировала фигуру на публике

Лос-Анджелес, 13 октября. Известная американская певица Билли Айлиш впервые появилась на публике в одежде, в которой легко разглядеть ее фигуру. Соответствующий снимок, сделанный папарацци, опубликовали на фан-страничке певицы в Instagram.

Поклонники Билли Айлиш привыкли видеть ее в мешковатой одежде, однако на этот раз 18-летняя певица вышла на улицу в широких шортах и в обтягивающем топе с тонкими бретелями. На ногах звезды на фотографиях можно заметить резиновые шлепанцы, надетые на носки.

«Она идеальна», — написала поклонница певицы под снимком.

Создательница аккаунта попросила подписчиков не писать ей с просьбами удалить фото, при этом возможность комментирования поста девушка ограничила. Также фанатка Айлиш отметила, что ее кумир наверняка комфортно себя чувствует в такой одежде, поэтому и поклонники должны позволить исполнительнице чувствовать себя хорошо, не «сексуализируя» певицу и принимая ее такой, какая она есть.

Отметим, что сама Билли Айлиш открыто выступает против бодишейминга. Еще весной на концерте певицы демонстрировался небольшой ролик, в котором она раздевалась до нижнего белья, а затем погружалась в черную жидкость. На видео Айлиш заявила, что люди осуждают ее за тело, хотя никогда не видели, как оно выглядит.