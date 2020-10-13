Звезда «Игры престолов» рассказал об унижении Эмилии Кларк на съемках

Москва, 13 октября. Звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау рассказал об унижении актрисы Эмилии Кларк на съемках, передает британское издание Daily Mail.

«Первый сезон для Эмилии был очень тяжелым и унизительным, потому что то, через что проходит ее персонаж — просто ужасно», — заявил Костер-Вальдау.

Эмилия Кларк играла Дейенерис Таргариен, одного из ключевых персонажей всего сериала. В первом сезоне молодую протагонистку отдают замуж за главу дикого кочевого племени кхала Дрого, которого играл Джейсон Момоа. Вождь насилует героиню Кларк в первую же брачную ночь. В оригинальной книге Джорджа Мартина, по который был снят первый сезон, секс между персонажами происходит по согласию обеих сторон.

В конце августа Эмилия Кларк пожаловалась на гендерное неравенство на съемках «Игры престолов». По ее словам, использовать систему охлаждения из-за теплых костюмов позволялось только мужчинам. Актрисам приходилось пользоваться пакетами со льдом.

Ранее Эмилия Кларк назвала «адом» финальную речь Дейенерис в «Игре престолов». Дело в том, что монолог полностью состоял на выдуманном дотракийском языке. Актриса была уверена, что так и не сможет выучить всю речь наизусть. При этом Кларк отметила, что в тот момент она понимала, насколько эти слова важны для сюжета.