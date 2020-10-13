NYT рассказало, как Путин обыграл Трампа с помощью «Спутника V»

Вашингтон, 13 октября. Президент России Владимир Путин с помощью вакцины «Спутник V» обыграл главу США Дональда Трампа. О победе российского лидера в гонке, развернувшейся из-за пандемии коронавируса, рассказало в статье издание The New York Times, перевод которой представила «ПолитРоссия».

Журналисты отметили, что США разрабатывают несколько вакцин от COVID-19, которые могут быть распространены в течение 24 часов после одобрения. Но Трамп, по их словам, упустил возможность стать первым мировым лидером, под руководством которого создан спасительный препарат, поскольку таковым уже является Путин.

В статье указывается, что США занимают позицию стороннего наблюдателя, пока Россия активно борется с пандемией и оказывает помощь другим странам. Причем не только друзьям и соседям.

Американские журналисты констатировали, что США допустили ряд стратегических ошибок: запланировали выход из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), разорвали Парижское соглашение об изменении климата и провалили кампанию в Сирии.

«Россия использовала промахи США — односторонность санкций, пренебрежение или отказ от ключевых союзников — для укрепления своего имиджа на мировой арене и подтверждения своего статуса великой державы», — пишет издание.

В NYT отметили, что «Спутник V» может стать действительно уникальной и эффективной вакциной. Препаратом уже заинтересовались десятки государств. Россия обладает большим опытом создания вакцин. Примером тому лекарство от лихорадки Эболы.

Более 12 тысяч россиян уже получили отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V». Препарат Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработал совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав РФ зарегистрировал его 11 августа.

Ранее стало известно, что американская компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины против коронавируса из-за выявленной «необъяснимой болезни» участника исследования.