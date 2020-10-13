Американцы перед выборами президента скупают ружья и автоматы

Вашингтон, 13 октября. В США перед президентскими выборами взлетел спрос на огнестрельное оружие. Его продажа идет просто рекордными темпами, пишет немецкий журнал Stern. По данным издания, те, кто еще не успел купить автомат, стараются скорее его приобрести. Причиной оружейного бума могла стать политическая атмосфера в стране и беспорядки.

Автор материала отмечает, что помимо покупки оружия американцы также записываются на курсы стрельбы. Собеседница Stern по имени Бренда рассказала, что сейчас ходит в тир, потому что хочет уметь защитить себя.

«Из-за всего этого насилия, которое показывают по телевизору, я больше не чувствую себя в безопасности», — призналась женщина.

И таких, как Бренда, не мало. Житель Нью-Йорка рассказал, что раньше он не имел ничего общего с оружием, но недавно купил первое огнестрельное оружие, а через несколько месяцев второе.

«Я сразу подумал, что количество взломов возрастет (из-за пандемии), потому что люди теряют работу, и у них становится меньше денег. Я хотел быть способен защитить мою семью», — пояснил он.

Еще один 51-летний горожанин считает, что борьба с преступностью стала задачей обычных граждан. Иначе он не может объяснить то, что за первые девять месяцев 2020 года в Нью-Йорке число убийств увеличилось на 40%, а случаи стрельбы участились на 91%.

Хозяин одного из оружейных магазинов Эндрю Чернофф признался, что «сумасшествие» происходит с февраля. Купить оружие хотят люди от 18 до 80 лет, «от водителей мусоровозов до офисных служащих».

По мнению экспертов в оружейной отрасли, такой резкий спрос пойдет на спад после выборов президента, потому что американцы боятся, что новый глава государства ужесточит законы на владение оружием.