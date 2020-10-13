Боярский надеется, что в Петербурге введут тотальный карантин

Санкт-Петербург, 13 октября. Народный артист РСФСР Михаил Боярский высказал пожелание, чтобы Россию и, в том числе, Петербург закрыли на тотальный карантин. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.

По словам звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», он очень надеется на повторный локдаун, чтобы как можно больше находиться в окружении близких людей.

«Я в надежде на то, что так будет, потому что мне кроме общения с моими внуками ничего не нужно», — заявил Боярский.

Также 70-летний актер отметил, что сейчас он предпочитает как можно больше времени проводить с родными, чем участвовать в съемочном процессе. Скорее всего, о себе дает знать возраст.

«Если мне помогут не выходить на сцену, сниматься — я им буду только благодарен», — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Михаила Боярского орденом Почета за вклад в развитие культуры и искусства, а также за плодотворную работу. Огромную популярность актеру принесли роли в кинокартинах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов» и других. Знаменитость и сейчас, не взирая на возраст, участвует во многих проектах.

В сентябре актер потерял сознание в поликлинике №39 Санкт-Петербурга во время вакцинации от гриппа, пишет «Царьград».

Напомним, в Петербурге выявили еще 557 случаев коронавируса за последние сутки, о чем сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. А в России коронавирусом заболели еще 13 868 человек. Это стало новым рекордом по числу заболевших за день.