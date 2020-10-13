В США рассказали об алгоритме возможного удара по России

Вашингтон, 13 октября. Алгоритм Project Convergence позволит армии наносить точные удары по позициям вероятного противника при помощи механизма искусственного интеллекта. Об этом написало американское издание C4ISRNET.

Механизм разработан специально для нанесения точных ударов по военным объектам России и Китая. Этот алгоритм основан на данных с низкоорбитальных спутников, которые будут транслировать картинку с поля боя. Наземная станция TITAN предназначена для выявления на снимках объектов противника. Полученная информация будет передаваться на командный пункт, где комплекс искусственного интеллекта FIRESTORM определит лучших способ подавления выявленных точек.

Весь процесс происходит практически без участия человека — он будет лишь утверждать или отклонять автоматические рекомендации системы. Итоговое решение повлияет на силу и мощность окончательного точечного удара. Новую команду солдатам или боевому средству можно будет передать в том числе и на поле боя.

Ранее сообщалось, в Пентагоне планируется внедрение искусственного интеллекта в систему управления американских многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16. Высокая скорость, отличная реакция и отсутствие инстинкта самосохранения — те сильные стороны, которые должны сделать истребители практически неуязвимыми.

Депутат Госдумы Сергей Боярский высказал мнение, что между Россией и США может возникнуть гонка за создание искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что российская сторона готова конкурировать с США в борьбе за создание искусственного интеллекта. РФ обладает должным уровнем науки, чтобы внедрять передовые технологии в самые разные сферы.