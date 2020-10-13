Журналисты выяснили, какие вопросы может задать украинцам Зеленский

Киев, 13 октября. Всенародный опрос украинцев, анонсированный президентом страны Владимиром Зеленским, может включать вопросы об отношении к легализации каннабиса, сообщает портал ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента.

По словам источника, изначально в опрос планировалось включить вопросы о статусе Крыма и Донбасса. Однако позже было принято решение сделать акцент на молодежи и включить другие вопросы.

Источник отметил, что партия «Слуга народа» потеряла поддержку у старшего поколения, продолжает терять доверие среднего поколения, но еще остается популярной у молодого поколения.

«Поэтому в опрос решили включить вопросы, которые заинтересуют именно молодых украинцев. Например, речь может идти о легализации каннабиса», — рассказал источник.

Ожидается, что опрос пройдет в форме экзит-пола на частные средства. Организаторы распечатают 5 млн анкет и будут предлагать их избирателям на входе на участки для голосования на выборах.

Зеленский в своем видеообращении к жителям страны заявил, что в день выборов 25 октября задаст пять важных опросов каждому избирателю. Ролик был опубликован в Telegram-канале политика и в его официальных аккаунтах в Instagram и других соцсетях. По словам Зеленского, эти вопросы нужны, чтобы узнать мнение каждого избирателя, а «не политиков из высоких кабинетов, не независимых экспертов по телешоу, не агентов других государств». Какие именно это будут вопросы, президент Украины не сказал, но пообещал сообщить об этом позже.