Медведев заявил, что РФ не позволит НАТО ограничить свои права в Арктике

Москва, 13 октября. Страны НАТО, в том числе и США, пытаются ограничить права и действия России в Арктике, однако Москва продолжит отстаивать свою позицию. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.

«Отдельные государства, прежде всего Североатлантического альянса, включая и Соединенные Штаты Америки, пытаются настойчиво ограничивать нашу деятельность в Арктике», — сказал он.

По словам Медведева, НАТО применяет самые разные методы, например, наращивает военную активность вблизи границ РФ или пытается давить на Москву с помощью санкций. Таким образом, как подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ, Североатлантический альянс создает прямые угрозы национальной безопасности России. Медведев добавил, что Москва при этом заинтересована в развитии мирного сотрудничества в Арктике.

«Россия, несмотря на постоянные попытки отдельных государств дестабилизировать ситуацию в Арктике, безусловно, будет отстаивать свои позиции в регионе», — подытожил зампредседателя Совбеза.

Ранее военный эксперт Михаил Александров в комментарии ФАН объяснил, почему США не смогут отвоевать Арктику у России. Специалист отметил, что до 2050 года США не смогут построить сопоставимый с российским ледокольный флот.