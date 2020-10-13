Чего ждать от дешевого аналога AirPods Pro производства Xiaomi

Китайская корпорация Xiaomi представила новые беспроводные наушники Mi Air 2 Pro. Чего ждать от нового гаджета, который в Сети уже окрестили дешевым аналогом AirPods Pro? Подробности — в материале ФАН.

Первая информация о готовящейся к выходу новинке Xiaomi появилась в Сети в конце сентября. Изображение гаджета распространили в социальной сети Weibo. Пользователи сразу отметили, что по форме TWS-наушники от Xiaomi напоминают Apple AirPods Pro.

Первые беспроводные наушники китайская корпорация выпустила два года назад. Ожидается, что новинка превзойдет своего предшественника по нескольким параметрам. Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей эксперт по гаджетам, автор YouTube-канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук, пользователи предыдущей модели беспроводных наушников от Xiaomi жаловались на проблемы с синхронизацией устройства.

«Я знаю, что по прошлым моделям были жалобы на синхронизацию. Наушники полностью беспроводные: каждый работает по отдельности. Они или друг с другом теряли связь, или с телефоном, приходилось перенастраивать, донастраивать. Это создавало некий дискомфорт. Не знаю, исправлено это или нет», — сказал Корнейчук.

Эксперт добавил, что планирует протестировать новинку.

«Мне самому это жутко интересно. Думаю их купить. Уже на канале будем делать тест и во всем разберемся», — резюмировал Илья Корнейчук.

Характеристики

СМИ уже сообщали некоторые подробности о технических характеристиках устройства. По данным портала Gizmochina, главной особенностью гарнитуры станет активное шумоподавление ANC. Mi Air 2 Pro оснащены 12-миллиметровыми динамиками, а также системой из трех микрофонов — они используются как для передачи голоса, так и при работе системы шумоподавления.

К наушникам прилагаются четыре пары сменных амбушюров.

Отмечается, что каждый из наушников весит 6,5 грамма. Устройство оформлено в пластиковом корпусе.

По данным СМИ, гарнитура поддерживает функцию беспроводной зарядки. Устройство может работать до семи часов без футляра и до 28 часов — с его помощью.

Напомним, ранее стало известно, что мировые продажи смартфонов снизились на 20,4% во втором квартале 2020 года. По данным ComprarAcciones, самым популярным смартфоном стал iPhone 11: во втором квартале 2020 года было продано 37,7 миллиона экземпляров этой модели. Лидером по продажам стала компания Huawei — 20% от общего рынка.

В сентябре глава компании Xiaomi в Китае и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг намекнул в соцсетях на скорый выход смартфона на процессоре Snapdragon 875. По мнению экспертов, речь шла о Redmi K40 и Xiaomi Mi 11, в которых может быть установлена флагманская однокристальная система. Ожидается, что Snapdragon 875 презентуют уже в октябре.