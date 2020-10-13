Минпросвещения РФ не планирует переводить школы на дистанционное обучение

Москва, 13 октября. Минпросвещения РФ не планирует вводить дистанционное обучение в школах на постоянной основе, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве назвали провокацией информацию о введении дистанционного обучения в школах. В сообщении отмечается, что в Сети распространялись слухи о переводе школ на удаленный формат, а также призывы провести голосование против несуществующих проектов.

«Министерство подчеркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее», — заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что подобные ложные сообщения — очередная провокация, преследующая рост социальной напряженности. Подобные провокации были зафиксированы и в конце прошлого учебного года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что очное обучение в школах почти во всех регионах России сейчас безопасно. Она подчеркнула, что дети полностью защищены, «проходят фильтры на входе».