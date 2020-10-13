Вдова Караченцова рассказала, на что бы потратила пенсию в 150 тысяч рублей

Москва, 13 октября. Заслуженная артистка России Людмила Поргина в интервью «Собеседнику.ру» рассказала о планах на пенсию в 150 тысяч рублей. По ее словам, она могла бы путешествовать по Европе.
Ранее российский художник Никас Сафронов заявил, что Поргина заслуживает пенсию в размере 150 тысяч рублей. Он подчеркнул, что она, как и все пенсионеры, трудилась на благо страны. Однако в социальных сетях вспыхнуло всеобщее негодование по поводу предложенного размера пенсии артистке.
Вдова актера Николая Караченцова считает, что 150 тысяч рублей — нормальный размер пенсии.
«С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу», — сказала артистка.
Она подчеркнула, что сейчас не позволяет себе шиковать и покупать бриллианты. Звезда заявила, что счастье в любви и работе, а не в драгоценностях.
«Я сильный человек. Оказалась от работы в театре, чтобы нести Колю на руках. Это нормально. В этом и есть смысл жизни – помогать родному тебе человеку. Коля подарил мне сына и вообще счастье бытия. Только не думайте, что я совершила подвиг. Это служение любимому мужу. Это любовь!» — констатировала 71-летняя актриса.