Вдова Караченцова рассказала, на что бы потратила пенсию в 150 тысяч рублей

Москва, 13 октября. Заслуженная артистка России Людмила Поргина в интервью «Собеседнику.ру» рассказала о планах на пенсию в 150 тысяч рублей. По ее словам, она могла бы путешествовать по Европе.

Ранее российский художник Никас Сафронов заявил, что Поргина заслуживает пенсию в размере 150 тысяч рублей. Он подчеркнул, что она, как и все пенсионеры, трудилась на благо страны. Однако в социальных сетях вспыхнуло всеобщее негодование по поводу предложенного размера пенсии артистке.

Вдова актера Николая Караченцова считает, что 150 тысяч рублей — нормальный размер пенсии.

«С такой пенсией можно было бы выделить себе средства на поездку в Турцию. Или поехать в Париж, купив самый дешевый билет на самолет и забронировав бюджетную гостиницу», — сказала артистка.

Она подчеркнула, что сейчас не позволяет себе шиковать и покупать бриллианты. Звезда заявила, что счастье в любви и работе, а не в драгоценностях.