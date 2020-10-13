НАК уточнил число погибших при перестрелке в Грозном силовиков

Москва, 13 октября. При перестрелке в Грозном погибли два силовика, а не три, как сообщалось ранее. Об этом рассказали ФАН в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Уточняется, что один из сотрудников правоохранительных органов во время перестрелки получил ранение.

Ранее в ходе спецоперации в столице Чечни правоохранители ликвидировали четырех боевиков, напоминает НСН. В Октябрьском районе Грозного объявили режим контртеррористической операции.

Отмечается, что преступников обнаружили в частном доме. Боевикам предлагали сдаться, однако они открыли ответный огонь, передает телеканал «360». Родным погибших силовиков будет оказана помощь со стороны властей.

Как рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, нейтрализованные боевики ранее прибыли в республику из-за границы. По словам Кадырова, преступники планировали устроить несколько терактов на территории Чечни.