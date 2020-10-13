Эксперт по работе с подсознанием рассказал, как войти в «чертоги разума»

Споры о взаимосвязи тела и сознания ведутся давно. Но спор — это защита чьих-то теорий в попытке доказать, что одно лучше другого, а перед нами стоит задача обогатить мировосприятие, создав новые возможности для человека и человечества в целом. Бизнес-коуч и эксперт по работе с подсознанием Александр Шанин рассказал ФАН про связь тела и разума.

Где соединяются душа и тело

По словам эксперта, если рассматривать сознание как цифровой способ кодирования информации, а тело — как аналоговый, то место, где они встречаются, преобразуются один в другой, можно назвать чертогами разума. Многие люди вообще не слышали о таком понятии.

«Наверное, самую широкую известность этот термин получил благодаря сериалу «Шерлок Холмс». А из того, что сейчас об этом известно, можно сделать вывод, что чертоги разума — в голове. Но это не точно. Так, например, можно считать, что мысли мешают человеку действовать. Но мысли сами по себе — просто мысли. А вот ощущения, которые появляются за секунду перед действием и сковывают по рукам и ногам, — это уже серьезно», — пояснил Шанин.

По его мнению, причиной многих неприятных ощущений является отсутствие доступа к чертогам разума, или, иными словами, к себе домой. Эксперт предлагает представить, что вы находитесь на пороге вашего дома, но внутрь попасть не можете, да еще и причина вам непонятна. На улице — лютый мороз и хищники, а помощи ждать не от кого.

«Вот вам, пожалуйста, результат страхов и психических расстройств», — добавил Шанин.

Как и для чего пробуждать чертоги разума

По словам специалиста, у многих эти чертоги спят. Однако почти каждый человек бывал там хоть раз, а значит, почти каждый может их пробудить и сразу узнать. Как оно происходит? С помощью психотехник, ориентированных на работу с ощущениями и визуализацией.

Способ активации занимает всего 25-35 минут и на данном этапе не имеет аналогов. В его основе лежит убеждение, что доступ к чертогам разума — это фундамент для стремительного роста, ведь наше эмоциональное состояние — это визитная карточка.

«Я постоянно нахожусь на прямом диалоге с консервативным научным сообществом. В обсуждениях мы все чаще и чаще находим подтверждения, что самой большой ошибкой классической психологии было мнение о том, что ощущения человека совершенно индивидуальны и никак не влияют на окружающих, и то, что чувствует индивидуум — чувствует только он сам», — добавил эксперт.

Вот только при такой расстановке становится трудно объяснить и умиротворяющее влияние некоторых людей на окружающих и, наоборот, раздражающую всех вокруг манеру поведения, обратил внимание Шанин.

Он отметил, что подобное «пробуждение» раз и навсегда решает большое количество проблем, связанных с беспокойством, страхом и всеми обсуждаемыми в научном сообществе вопросами о психике человека. Вместе со страхами пропадают ложные убеждения, сформированные на протяжении всей жизни. Человек, желающий карьерного роста и достатка, начинает ценить себя, свой труд, свой продукт, вычеркивает те задачи из работы, которые мешают зарабатывать большие деньги.