Джабаров предрек гибель Украины в случае войны с Россией

Россия даже в страшном сне не допускает возможности воевать с украинским народом, хотя Киев вынашивает такие планы, заявил ФАН сенатор Владимир Джабаров. Однако он уверен, что желание Киева решать различные вопросы с Москвой вооруженным путем обернется гибелью для украинского государства.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал призыв крымчан в вооруженные силы РФ военным преступлением. Он объяснил, что действия Москвы прямо запрещены Четвертой Женевской конвенцией.

«Это уже 12-я незаконная призывная кампания. То есть Россия совершила в Крыму уже 12 военных преступлений, незаконно призывая на службу в свою армию. Все это свидетельствует о том, что российская агрессия продолжается», — отметил глава МИД.

Дипломат не исключил, что крымчан и севастопольцев после призыва отправляют для «ведения агрессии против Украины». В свою очередь зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров не согласился с такой позицией Кулебы.

«Очень странно слышать такое заявление от главы МИД Украины, поскольку он ведь не первый день в политике. Крым является субъектом России, равно как и Севастополь. Там живут граждане России и они обязаны выполнять священный долг по службе в Вооруженных силах страны. Поэтому если рассуждать по его логике, то складывается впечатление, что сегодня Крым российский, а завтра будто украинский. Нет, уважаемый господин Кулеба! Крым российский! И его жители являются гражданами России. Они будут служить в соответствии с законом», — сказал Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политик также не понимает, почему власти Украины часто поднимают вопрос о возможной российской агрессии.

«Мы даже в страшном сне не допускаем возможности воевать с братским народом. А вот украинское руководство вынашивает такие планы и рассчитывает решать какие-то вопросы вооруженным путем. Хотя это — гибель для Украины. Об этом уже говорил наш президент, когда шла речь о насильственном принуждении Донбасса к миру. Таким образом, риторика главы МИД Украины – дежурная, в следующем году он скажет то же самое», — добавил сенатор.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко допустил возможность реальной войны из-за вступления Украины в НАТО. Он считает, что принятие Киева членом Альянса маловероятно, поскольку он имеет территориальные претензии к Москве из-за Крыма, а на юго-востоке Украины идет гражданская война.