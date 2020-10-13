Козак встретился в Бишкеке с президентом Киргизии

Бишкек, 13 октября. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Бишкек, где встретился с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Встреча прошла в Бишкеке в минувший понедельник, в ней принял участие премьер-министр республики Садыр Жапаров. Козак прибыл в Киргизию по поручению президента РФ Владимира Путина.

Как отметили в пресс-службе Жээнбекова, Киргизия и Россия — союзники и стратегические партнеры, члены ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС.

«С первых дней возникшего кризиса в общественно-политической ситуации в стране президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провел неоднократные телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — уточнили в пресс-службе.

Российская сторона не сообщала об этой встрече. Путин и Жээнбеков встречались в конце сентября в Сочи, где обсуждали сотрудничество стран в разных сферах.

В Киргизии после парламентских выборов, прошедших 4 октября, начались массовые протесты. С результатами голосования не согласилась оппозиция. Кубатбек Боронов подал в отставку с поста премьера страны. Лидеры оппозиции создали координационный совет и выдвинули на должность главы правительства освобожденного из колонии Жапарова.

Итоги выборов признали недействительными. Жээнбеков объявил в Бишкеке режим чрезвычайного положения.