Стало известно, когда нижегородский стрелок покончил с собой

Москва, 13 октября. По предварительным данным, нижегородский стрелок Даниил Монахов совершил суицид вчера, 12 октября, сообщает ФАН источник в правоохранительных органах.

18-летний житель Нижегородской области совершил суицид сразу после того, как открыл огонь по людям на автобусной остановке и ранил свою бабушку. Более точное время смерти позже установит судмедэкспертиза. На месте по-прежнему работает следственная группа.

Напомним, в понедельник восемнадцатилетний Данил Монахов выстрелом в живот из ружья ранил свою бабушку, а затем отправился на остановку и застрелил трех человек, еще двое получили ранения.

Ранее стало известно, что юноша, возможно, планировал преступление еще со школы. Одноклассники отозвались о Данииле, как о нелюдимом и необщительном парне, который часто шутил про смерть и интересовался темой массового расстрела в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Также сообщается, что в девятом классе Монахов планировал устроить в школе теракт, но о его планах узнали в ФСБ.