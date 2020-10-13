Депутат Рады призвал Киев продолжать душить Крым водной блокадой

Киев, 13 октября. Украина должна сохранять санкции и водную блокаду Крыма, заявил в эфире интернет-канала «Апостроф» депутат Рады, член правящей фракции «Слуга народа» Виталий Безгин. Любопытно, что политик родился и вырос на полуострове, но это не помешало ему призывать «душить» блокадой своих же земляков, пишет «Политэксперт».

«Понятно, что военным путем объективно Украина сейчас неспособна вернуть Крым, давайте честно», — признал Безгин.

По его мнению, Киев должен делать ставку на дипломатическое давление, на взаимодействие с западными партнерами (в частности, с Польшей): «Чтобы не было никаких уступок в вопросе поставок воды в Крым».

Депутат подчеркнул, что также Украина должна добиться создания международной переговорной площадки по Крыму.

Ранее Крым получал до 85% пресной воды через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией Украина полностью прекратила подачу воды по каналу. В августе вице-премьер Крыма и постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что полуостров имеет законное право на поставки днепровской воды с Украины, поскольку исток Днепра расположен на территории РФ.

Таким образом, как подчеркнул политик, любые действия Киева, направленные на перекрытие поставок воды на полуостров, являются незаконными и нарушают не только международное гуманитарное право, но и международное право пользования стоками международных рек.