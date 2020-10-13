Ученые назвали «странные» признаки высокого интеллекта

Принстон, 13 октября. Ученые Принстонского университета и Университета Брауна назвали «странные» признаки высокого интеллекта, передает Planet Today.

Специалисты уточнили, что перечень составлен на основе многочисленных исследований. Тем не менее, эти признаки невозможно научно объяснить.

Более высокий интеллект демонстрируют люди с длинными ногами. Согласно исследованиям, люди с интеллектом выше среднего были выше свои сверстников в детстве. Предполагается, что «виноваты» в этом не только гены, но и качественное питание, которое определяет физическое и интеллектуальное развитие.

Когнитивные способности и, в частности, память хорошо развиты у левшей. Ученые предположили, что такое может быть из-за того, что левши более активно используют оба полушария.

Последний «странный» признак — большой размер головы в младенчестве. Ученые выяснили, что новорожденные с большой головой чаще вырастают людьми с интеллектом выше среднего.

Ранее ученые британского Университета Ньюкасла назвали особенности, которые характерны для людей с высоким интеллектом. Британские ученые выяснили, что умники страдают мизофонией — у них повышенная чувствительность к неприятным звукам. Одаренные люди склонны к биполярному расстройству. Некоторые исследователи считают, что гениальность — это аномалия в развитии мозга, что сопровождается нарушениями психики.