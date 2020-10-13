Познер обвинил россиян в привычке раболепствовать перед начальством

Москва, 13 октября. Известный российский телеведущий Владимир Познер раскритиковал россиян в эфире своей передачи на Первом канале за раболепное отношение к начальству.

Так, он вспомнил ситуацию, когда выходил из здания Лужников после игры в теннис, и увидел машину, припаркованную рядом со знаком «Стоянка запрещена». Познер спросил у водителя, почему он стоит под знаком, запрещающим остановку, на что мужчина ответил словами «жду шефа».

«Я спросил: «А что, ваш шеф не может пройти 100 метров до стоянки?». Водитель выходит из машины и говорит: «Ну, Владимир Владимирович, у нас так в России», — рассказал Познер.

Телеведущий отметил, что передал шефу «горячий привет», а также задумался над ситуацией, если бы водитель сказал, что ждет не шефа, а своего «барина».

«Прошло 70 с лишним лет советской власти и почти 30 лет капитализма, а внутреннее ощущение некоторого преклонения перед начальством никуда не уходит», — добавил он.

Телеведущий подчеркнул, что сейчас никто не подойдет к такой машине и не спросит: «Почему вы тут стоите?», хотя во многих странах могут не просто подойти, но еще и вызвать полицию. Познер выразил надежду, что когда-нибудь у россиян пропадет ощущение «Я барина жду».

«Я вряд ли доживу до этого дня, но надеюсь, что вы — доживете», — сказал он.

Ранее Познер обвинил в «идиотстве» нарушителей масочного режима. По его мнению, некоторые граждане сами провоцируют введение жестких рычагов давления своим халатным отношением к «коронавирусным» мерам.