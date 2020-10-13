Вирусолог назвал эффективный способ уменьшить смертность от COVID-19 в РФ

Вирусолог Вадим Покровский считает, что рекорд смертей от коронавируса в России связан с увеличением новых случаев заражения инфекцией. Следующая неделя покажет, нужно ли ужесточать меры по борьбе против COVID-19 или нет, но до введения режима самоизоляции дело не дойдет. В беседе с ФАН специалист также назвал эффективный способ уменьшить смертность от коронавируса в России.

Напомним, за последние сутки в России коронавирус унес жизни 244 человек, что является рекордом. Предыдущий максимум по числу смертей от COVID-19 был установлен 29 мая. Тогда от инфекции погибло 232 человека.

Отмечается, что общее количество летальных исходов за весь период пандемии 22 966 человек, выздоровевших — 7550 пациентов, поправившихся — 1 031 785 человек.

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский считает, что российские граждане стали пренебрегать мерами предосторожности от коронавируса. По его словам, это способствовало увеличению числа новых случаев заражения инфекцией.

«Еще в начале года я предупреждал, что нужно усилить масочный режим. К сожалению, большинство населения не придерживалось правил безопасности. В результате к концу сентября увеличилось количество зараженных. Поэтому мы отмечаем увеличение числа новых случаев, а следом будет расти число смертей. Ничего удивительного здесь нет. Эта смертность будет в значительной мере повторять график числа новых случаев», — заявил Покровский.

В то же время в России значительно повысилось качество терапии при лечении заболевших людей, замечает эксперт. Однако сейчас количество умерших будет расти, а поэтому возможно рекорда по количеству смертей от COVID-19 вполне может обновиться.

«Рано или поздно мы выйдем на плато, когда количество новых случаев и выздоровевших станет одинаковым. Если количество новых случаев заражения инфекцией повысится, то выздоравливающих тоже будет довольно много. Поэтому наша задача — чтобы плато было как можно более низким», — пояснил он.

Собеседник Федерального агентства новостей отмечает, что пока трудно говорить, когда мы выйдем на плато по коронавирусу. В течение следующей недели получим результаты того, насколько эффективны предпринимаемые меры.

«Люди заболевают через десять или 14 дней после заражения. Если меры эффективны, значит, заразится меньше людей. На следующей неделе мы можем наблюдать даже уменьшение числа новых случаев. Если будет продолжаться рост, значит, нужно ужесточить все мероприятия по борьбе с коронавирусом», — подчеркнул академик РАН.

Самый эффективный способ уменьшить количество новых случаев заражения COVID-19 — посадить граждан на самоизоляцию, утверждает вирусолог.

«На самоизоляции люди вообще не будут общаться между собой. Конечно, до этого дело не дойдет, потому что нужно сохранять жизнеспособность общества. Какие-то другие ограничения могут быть введены», — предположил ученый.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вторая вакцина против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» может быть зарегистрирована уже на этой неделе. По его словам, работа над вакциной практически закончена.