Лукашенко назвал митингующих «мордоворотами», которым платят за протесты

Минск, 13 октября. Участники протестов в Минске — это «мордовороты», которые получают деньги за митинги. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Толочинский район, передает БелТА.

В ходе визита белорусский лидер посетил консервный завод. Он поговорил с сотрудниками предприятия и отметил, что Белоруссия стала бы самой богатой страной, если бы в Минске жили такие же люди.

«А так те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят. Им заплатят какие-то деньги, они походили-походили, а потом в пять–шесть часов бегут в кафе или ресторан, чтобы их потратить», — заявил Лукашенко.

Напомним, протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, прошедших 9 августа. По итогам голосования Александр Лукашенко победил, набрав 80,1% голосов.

Ранее неизвестные забросали коктейлями Молотова здание Советского управления внутренних дел в Минске. На месте инцидента работают сотрудники следственно-оперативной группы.