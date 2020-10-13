Рудковская пристыдила поклонников за критику Плющенко после победы Трусовой

Москва, 13 октября. Продюсер Яна Рудковская пристыдила поклонников, которые раскритиковали Евгения Плющенко «присвоившего» себе заслуги тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Рудковская заявила, что поклонники вообще «не в теме». Об этом она написала в Instagram.

Фигуристы Александра Трусова и Артем Ковалев стали победителя этапа Кубка России в Москве. Рудковская поздравила с победой своего супруга Плющенко, у которого тренируются молодые спортсмены.

«Болели, кричали и испытали невероятные эмоции! Поздравляю весь тренерский штаб и победителей», — написала продюсер.

Рудковская показала, что на Кубок пришла вместе с сыном Сашей. Звезда и ее сын позировали для фото, надев маски. Вероятно, продюсер не хотела выслушивать критику в свой адрес за отсутствие средств защиты. Но поклонники все равно нашли повод для критики. Они ополчились против самого Евгения Плющенко.

«Все прыжки поставила Этери! Время рассудит. У Вашего мужа еще нет опыта работы с такими спортсменами как Саша. Будем смотреть дальше. Благодаря штабу Тутберидзе фигурное катание шагнуло далеко вперед», — заявила подписчица. «Так Артема Плющенко вырастил. Как обвинять за Трусову — так всем миром, а похвалить — рука дрогнула», — добавила другая пользовательница. «Сашу Трусову взяли у Тутберидзе уже готовой. Так что нечем пока тут гордиться», — отметила подписчица.

Рудковская не выдержала и ответила подписчикам в комментариях. Она подчеркнула, что Трусова тренируется у Плющенко уже 7 месяцев, а Ковалев всегда был звездой в команде ее мужа.

Напомним, что весной этого года разгорелся скандал в отечественном фигурном катании. Александра Трусова заявила, что уходит от Этери Тутберидзе к Плющенко. Свое решение она объяснила тем, что хочет развиваться в фигурном катании, а Тутберидзе, по ее словам, убирала часть прыжков из основной программы. Трусова считает, что, упрощая программу, тренер лишала ее шансов на красивое выступление и победу.