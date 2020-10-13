Неизвестные забросали коктейлями Молотова здание милиции в Минске

Минск, 13 октября. Неизвестные бросили в здание Советского управления внутренних дел в Минске три коктейля Молотова. Об этом сообщило МВД Белоруссии.

По информации ведомства, один из снарядов попал в служебную машину, и транспортное средство загорелось. Инцидент произошел около пяти утра.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко с показателем в более чем 80% голосов, вспыхнули акции протеста. Оппозиция ежедневно выходит на улицы с 9 августа. В Белоруссии также проходят акции в поддержку Лукашенко.