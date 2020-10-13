Россиян предупредили о «приятной» для распространения COVID-19 погоде

Москва, 13 октября. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил россиян о благоприятной для коронавируса погоде. Он подчеркнул в беседе с РИА Новости, что похолодание будет способствовать распространению инфекции.

По словам Гинцбурга, «мокрые ноги, простуда и холодный ветер» не способствуют укреплению иммунитета.

«Следующая неделя чрезвычайно приятная для коронавируса и неприятная — людей. Мокрые ноги, простуда, холодный ветер не способствуют укреплению врожденного иммунитета, а наоборот», — сказал Гинцбург.

На сегодняшний день в России выявлено 1 326 178 заболевших коронавирусом, из них более миллиона смогли победить опасную болезнь. Еще 22 тысячи пациентов с коронавирусом скончались.