Американские эксперты нашли «русские корни» у таинственного танка КНДР

Вашингтон, 13 октября. Американские эксперты нашли в прототипе нового танка Северной Кореи «русские корни». Об этом пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на информационный портал The Drive.

Так, аналитики The Drive обеспокоены тем, что таинственный танк КНДР похоже «унаследует» советские и российские технологии и конструкторские решения. Боевую машину продемонстрировали на недавнем параде в Пхеньяне, посвященном 75-летию Трудовой партии.

Специалисты заметили, что прототип нового основного боевого танка сильно напоминает современные танки, такие как российский Т-14 «Армата» и китайский Type 99.

«Все они [танки. — Прим. ФАН] были «одеты» в коричневый камуфляж, возможно, предназначенный для того, чтобы еще больше усилить сходство с более современными российскими, китайскими и западными образцами», — написали аналитики американского издания.

Также, по их словам, новый образец, больше напоминающий Т-14, длиннее привычной конструкции северокорейских танков, включая самую новую модификацию Songun-ho.

«Орудия на этих боевых машинах, как полагают, были каким-то образом сконструированы на основе русской гладкоствольной пушки 2А46», — подчеркнули обозреватели.

Однако, несмотря на сравнение с российскими танками, например такими, как «Армата», северокорейская конструкция имеет ряд отличительных черт. Так, северокорейская боевая машина все еще имеет пилотируемую башню и не будет иметь сложной системы управления, как у российского танка.

Тем не менее. по мнению экспертов, Пхеньян показал на параде пока лишь «макет» будущего танка, а не готовую боевую единицу.

«Даже если окончательная версия этого танка окажется результатом заимствования и использования иностранных технологий, это докажет способность Пхеньяна получать ресурсы, необходимые для дальнейшего расширения и развития технологических возможностей боевых машин», — заключили эксперты.

Ранее китайские эксперты рассказали, что скорое начало производства отечественных самолетов Ту-160М2 может «поставить на место» Вашингтон.