Чехова показала аппетитные мокрые формы в душе

Москва, 13 октября. Телеведущая и актриса Анфиса Чехова показала фотографию из душа, восхитив поклонников туманными пышными формами за влажной дверцей душевой кабины. Актриса поделилась фото в своем Instagram.

Сейчас звезда отдыхает вместе с восьмилетним сыном Соломоном в Сочи. Актриса признается, что много времени проводит, устраивая досуг сына, но при этом не забывает и о себе. Телеведущая отдыхала в спа, посещала хамам и турецкую баню.

«У меня был день хамама, массажа и флоатинга. Не пугайтесь, это не название какого-то сексуального мероприятия. Кушетка для флоатинга помогает телу провалиться в невесомость, что способствует полной релаксации», — написала она на своей странице.

Свои слова Чехова подтвердила не менее красноречивыми кадрами, сделанными в душевой кабине и в турецкой бане. Фолловеры тут же откликнулись на горячие фото восторженными комментариями.

«Вот это фигура, я понимаю! Все женственно! И все есть!», «Какая мокрая Анфиса! Больше таких фото!», «Секси-бомба нереальная! Не сплю теперь спокойно никогда», «Огнище! Чехова зажгла!», «Эх, хороша Маша, да не наша», — прокомментировали кадры подписчики.

Анфиса Чехова не скрывает, что уже давно является большой поклонницей всех видов банных наслаждений и постоянно пробует новые виды расслабления с помощью пара и воды. Летом теледива поделилась с фанатами отзывом на классическую русскую баню, опубликовав фото, на котором «варится» в котле с хвойными ветвями. Стоит отметить, что часть фолловеров осудила актрису за столь шикарный отдых в загородном банном комплексе во время пандемии коронавируса.