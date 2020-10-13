Депутат Лысаков объяснил, за что его снимают с должности первого зампреда

Депутат Госдумы и член фракции «Единая Россия» Вячеслав Лысаков лишится должности первого зампреда комитета по государственному строительству и законодательству. Руководитель думской фракции Сергей Неверов заявил, что поводом для такого решения стали некорректные высказывания парламентария. Корреспондент ФАН решил узнать у самого Вячеслава Лысакова, каковы, по его мнению, настоящие причины смещения его с поста, а также поинтересовался планами законодателя на следующий созыв Госдумы.

— Вячеслав Иванович, расскажите, как вы узнали о намерении фракции лишить вас должности первого заместителя председателя?

— Вчера утром мне позвонил Сергей Иванович Неверов и сказал, что такое решение готовится. Считаю, что он поступил очень благородно. Но о причинах я мог только догадываться, так как не было никакой конкретики.

С апреля месяца я в основном работаю на удаленке, так как нахожусь в группе риска. Значит, у меня в Госдуме не могло быть никаких происшествий и конфликтов. И значит, причиной могло быть либо мое общение с прессой или мой авторский Telegram-канал. Я веду его сам и высказываю свою личную точку зрения на широкий спектр вопросов.

— То есть, вас могли так «наказать» за какой-то конкретный комментарий или пост в Telegram-канале?

— В последнее время я абсолютно точно не давал журналистам никаких интервью, которые бы показались кому-то скандальными. Моя позиция была распространена в ведущем Telegram-канале, что, конечно, не могло не отразиться на отношении ко мне. Сначала против меня вообще запустили целую кампанию.

— Вы хотите сказать, что про вас публиковали фейки?

— В Telegram появились десятки заказных, проплаченных публикаций. Фотографии размещали, достали все, что касается моей семьи: моего сына и дочери. Там дикие обвинения были. Скажем так: у меня к этому есть определенный иммунитет. Я к этому относился философски. А затем было принято решение о том, чтобы меня сместили с должности первого зампреда комитета.

— Некоторые СМИ писали, что причина может заключаться в вашей критики коллег по партии и фракции. Так ли это?

— Действительно, такая информация была со ссылками на анонимные источники. Но напомню, что я — беспартийный, то есть, не являюсь членом партии «Единая Россия». Если я кого-то оскорбил, то это должно было стать предметом рассмотрения комиссии Госдумы по этике. Но никто не обращался в комиссию по этому поводу.

Вообще все Telegram-сообщество вчера бурлило, потому что все прекрасно поняли, что это месть за мою точку зрения, за мою политическую позицию. Но я не в обиде, я же депутатом остаюсь, и ничего особо не теряю. У меня льгот никаких нет, кроме как чуть большего кабинета, чем у обычных членов комитетов. Вчера я также получил массу звонков, смс, обращений со словами поддержки. Это для меня лучшее доказательство, что я на правильном пути. Мне здесь жалеть не о чем, и с этого пути я не сверну.

— У нынешнего созыва Госдумы остался год. Что собираетесь делать дальше?

— Поскольку я — не член «Единой России», то с чистой совестью могу принять предложение от тех легитимных партий, которым не надо собирать подписи. Конечно, на выборах следующего созыва я бы хотел снова избираться от Западного округа Москвы, где вырос. Я объявил о том, что свободен для переговоров, открыт для всех партий, включая «Единую Россию». И уже есть определенные движения, такие переговоры уже фактически начинаются.

Отметим, Вячеслав Лысаков был избран в седьмой созыв Государственной думы как одномандатник. Он входит во фракцию «Единая Россия», однако в самой партии не состоит. Ранее руководитель фракции Сергей Неверов, объясняя намерение лишить Лысакова полномочий, заявил, что статус первого зампреда одного из ключевых комитетов не позволяет подобных некорректных высказываний, которые позволяет Лысаков.

Проект постановления об освобождении депутата Лысакова от должности первого заместителя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству будет рассмотрен в среду, 13 октября на пленарном заседании.