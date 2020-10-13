Видео из гримерки Успенской вызвало жаркие споры в Сети

Москва, 13 октября. Актриса и участница шоу Comedy Woman Марина Федункив опубликовала в Instagram видео из гримерки певицы Любови Успенской, которое впоследствии вызвало жаркие споры в Сети. Фанаты заподозрили, что исполнительница шансона сделала пластическую операцию.

Федункив и Успенская пообщались перед съемками на киностудии имени Горького. Певица назвала актрису прекрасным, светлым и смешным человеком. По ее мнению, Comedy Woman «круче» многих комедийных шоу.

«Comedy Woman с тобой повезло», — обратилась она к Федункив.

Фанаты при этом заметили кардинальные изменения во внешности Успенской. На видео она стояла спиной к камере, что позволило поклонникам разглядеть стройную талию и заметно увеличившуюся «пятую точку» звезды.

Ролик спровоцировал в социальной сети горячие споры. Одни похвалили 66-летнюю певицу за «потрясающий» внешний вид и уход за собой. А другие раскритиковали ее за попытки омолодиться при помощи услуг пластических хирургов.

«Уже тело не соответствует голове», — подчеркнула semenikhina_svetlana.

«Голова старушки, тело молодушки. Некрасивое сочетание», — высказался пользователь под ником arthur_madewithlove.

«Наверное, пчелы укусили бабу Любу», — написал yfcnz124.

«Зрелище не для слабонервных», — посмеялась frehj3456789.

Успенская недавно призналась, что в самоизоляции из-за пандемии коронавируса успела поправиться. Звезда утверждает, что борется с лишними килограммами активными тренировками. В недавнем интервью исполнительница пошутила, что, по всей видимости, «перекачала попку».